Закарпаття опинилося під найбільшою атакою РФ з початку війни, - ОВА

Нагадаємо, 13 травня Росія перейшла до тактики тривалого комбінованого удару по Україні.

Під ударом опинилися Київ, Рівненська, Волинська, Одеська, Хмельницька, Львівська, Закарпатська та інші області. У низці регіонів повідомляли про загиблих, поранених, пошкодження житлових будинків, інфраструктури та аварійні відключення електроенергії.

У ГУР заявили, що Росія використовує нову тактику запуску "Шахедів" "ланцюжками" вздовж кордону з Білоруссю, намагаючись перевантажити українську ППО перед можливими ракетними ударами.