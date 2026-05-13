Обстрел Киева Суд по Ермаку Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Закарпатье оказалось под самой большой атакой РФ с начала войны, - ОВА

17:23 13.05.2026 Ср
2 мин
Воздушная тревога продолжается, жителей призывают не выходить из укрытий
aimg Мария Науменко
Фото: беспилотник типа "Шахед" (Getty Images)

Закарпатская область 13 мая подверглась самой массированной атаке России с начала полномасштабного вторжения. В области прогремели взрывы, а в воздушном пространстве зафиксировали несколько волн вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram председателя Закарпатской ОГА Мирослава Билецкого.

Читайте также: Прилеты в Луцке, блэкаут в Коломые, погибшие в Ровно: что известно о последствиях атаки РФ

"Продолжается самая массированная атака по Закарпатью с начала полномасштабного вторжения", - заявил он.

По словам главы ОВА, взрывы прогремели в нескольких общинах области. Детали о последствиях атаки пообещали сообщить позже.

Воздушная тревога в регионе продолжается. Власти призвали жителей области оставаться в укрытиях и не игнорировать сигналы опасности.

С 16:00 в воздушном пространстве Закарпатья фиксировали российские беспилотники. Впоследствии Воздушные силы сообщили о движении БПЛА в направлении Мукачево.

Позже председатель ОВА заявил о новых воздушных целях в пределах области.

"Еще три воздушные цели зафиксированы в пределах Закарпатья! Не игнорируйте тревогу! Находитесь в безопасных местах", - написал Билецкий.

Напомним, 13 мая Россия перешла к тактике длительного комбинированного удара по Украине.

Под ударом оказались Киев, Ровенская, Волынская, Одесская, Хмельницкая, Львовская, Закарпатская и другие области. В ряде регионов сообщали о погибших, раненых, повреждениях жилых домов, инфраструктуры и аварийных отключениях электроэнергии.

В ГУР заявили, что Россия использует новую тактику запуска "Шахедов" "цепочками" вдоль границы с Беларусью, пытаясь перегрузить украинскую ПВО перед возможными ракетными ударами.

