На Закарпатті зник прикордонник. В ДПСУ не виключають його втечі за кордон

У Закарпатській області на минулому тижні зник військовослужбовець ДПСУ. На цей момент його місцеперебування не відомо, не виключено, що він міг незаконно перетнути кордон.
Про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.
Зазначимо, що інформація про втечу прикордонника поширилася напередодні мережею. Місцевий журналіст Віталій Глагола повідомив про, що прикордонник - кінолог у відділі огляду транспортних засобів, нібито втік до Словаччини, де попросив притулку, "пояснивши втечу тим, що уникає війни".
"За попередньою інформацією, він міг дізнатись про заплановане направлення у зону бойових дій, і саме це могло стати причиною втечі. Виходив не через офіційну смугу КПП, а ліворуч від прикордонного рубежу, поза основною зоною контролю", - написав Глагола.
Цю інформацію прокоментував Демченко. У розмові з РБК-Україна він підтвердив, що на минулому тижні дійсно було виявлено факт не прибуття військовослужбовця в його підрозділ.
"В той день він не залучався на службу, однак мав виконувати інші визначені йому завдання. Звісно в підрозділі відразу розпочали пошук та встановлення місця перебування", - розповідає речник ДПСУ.
За словами Демченка, на даний час достеменно не відомо, де саме перебуває військовослужбовець, заходи з пошуку тривають.
"Опрацьовуються всі варіанти. Не можемо виключати, що він міг і незаконно перетнути кордон, оскільки на ділянці фіксувалися ознаки порушення кордону", - сказав речник ДПСУ.
Він наголосив, що інформація про можливе порушення кордону надавалася і словацьким прикордонникам. На даний час підтвердження від суміжної сторони про затримання ними військовослужбовця ДПСУ не надходило.
"Не відповідає дійсності інформація, що предметом його зникнення могло стати заплановане направлення у зону бойових дій. Зазначу, що таке питання не розглядалося", - акцентував речник ДПСУ.
Він додав, що даний військовослужбовець проходить службу за контрактом і в 2023 році в складі підрозділів ДПСУ брав участь з відбиття російського вторгнення на територію України.
Про зникнення військовослужбовця повідомлено правоохоронні органи.
Нагадаємо, нещодавно на Львівщині прикордонники втретє затримали чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон.
Також ми писали, що на Закарпатті перед судом постане правоохоронець, який за 4000 доларів організував незаконний виїзд ухилянта до Словаччини.
Додамо, що українські прикордонники на Закарпатті викрили схему нелегального переправлення чоловіків до Румунії.
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