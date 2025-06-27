RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

На Закарпатье исчез пограничник. В ГПСУ не исключают его побега за границу

Фото: на Закарпатье ищут пограничника, он мог сбежать за границу (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Мария Кучерявец

В Закарпатской области на прошлой неделе пропал военнослужащий ГПСУ. На данный момент его местонахождение не известно, не исключено, что он мог незаконно пересечь границу.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Отметим, что информация о побеге пограничника распространилась накануне по сети. Местный журналист Виталий Глагола сообщил о том, что пограничник - кинолог в отделе осмотра транспортных средств, якобы сбежал в Словакию, где попросил убежища, "объяснив побег тем, что избегает войны".

"По предварительной информации, он мог узнать о запланированном направлении в зону боевых действий, и именно это могло стать причиной побега. Выходил не через официальную полосу КПП, а слева от пограничного рубежа, вне основной зоны контроля", - написал Глагола.

Эту информацию прокомментировал Демченко. В разговоре с РБК-Украина он подтвердил, что на прошлой неделе действительно был выявлен факт не прибытия военнослужащего в его подразделение.

"В тот день он не привлекался на службу, однако должен был выполнять другие определенные ему задачи. Конечно в подразделении сразу начали поиск и установление места пребывания", - рассказывает спикер ГПСУ.

По словам Демченко, в настоящее время точно не известно, где именно находится военнослужащий, мероприятия по поиску продолжаются.

"Прорабатываются все варианты. Не можем исключать, что он мог и незаконно пересечь границу, поскольку на участке фиксировались признаки нарушения границы", - сказал спикер ГПСУ.

Он отметил, что информация о возможном нарушении границы предоставлялась и словацким пограничникам. В настоящее время подтверждения от смежной стороны о задержании ими военнослужащего ГПСУ не поступало.

"Не соответствует действительности информация, что предметом его исчезновения могло стать запланированное направление в зону боевых действий. Отмечу, что такой вопрос не рассматривался", - акцентировал спикер ГПСУ.

Он добавил, что данный военнослужащий проходит службу по контракту и в 2023 году в составе подразделений ГПСУ участвовал по отражению российского вторжения на территорию Украины.

Об исчезновении военнослужащего сообщено правоохранительные органы.

Напомним, недавно во Львовской области пограничники в третий раз задержали мужчину, который пытался незаконно пересечь границу.

Также мы писали, что на Закарпатье перед судом предстанет правоохранитель, который за 4000 долларов организовал незаконный выезд уклониста в Словакию.

Добавим, что украинские пограничники на Закарпатье разоблачили схему нелегальной переправки мужчин в Румынию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДПСУЗакарпатьеГраница с Украиной