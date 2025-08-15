ua en ru
Пт, 15 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

На Закарпатті зійшли з рейок три вагони пасажирського поїзда: що відомо

Закарпаття, П'ятниця 15 серпня 2025 16:58
UA EN RU
На Закарпатті зійшли з рейок три вагони пасажирського поїзда: що відомо Фото: на Закарпатті зійшли з рейок три вагони пасажирського поїзда (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Тетяна Степанова

На Закарпатті у п'ятницю, 15 серпня, зійшли з рейок три вагони пасажирського поїзда №39/40 Запоріжжя-Солотвино. Постраждалих немає, але рейс затримується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Яз повідомили в УЗ, постраждалих серед пасажирів та поїзної бригади немає.

Зазначається, що причини сходження встановлюватиме спеціальна комісія, але попередня версія - "викид" рейки через аномальну спеку.

"Приносимо вибачення пасажирам за вимушену затримку, вже працюємо над подальшою логістикою в регіоні та оцінюємо строки відновлювальних робіт", - додали в УЗ.

Тим часом приміський поїзд №6581 сполученням Королево - Батьово буде обмежено до станції Виноградів, а пасажирів рейсу №84 Солотвино-Київ просять дочекатися сповіщення про об'їзний маршрут.

Аварії на залізниці

Нагадаємо, 1 серпня на залізничній станції у Жмеринці Вінницької області один вагон електропоїзда та секція електровоза, що виїхав назустріч електропоїзду.

У липні у Рівненській області також сталася аварія на залізничній колії - вантажний потяг зійшов з рейок. У зв'язку з цим низка маршрутів тоді затримувалася.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця Закарпаття Поїзди
Новини
Білий дім назвав склад делегації на зустрічі Трампа та Путіна, - Sky News
Білий дім назвав склад делегації на зустрічі Трампа та Путіна, - Sky News
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія