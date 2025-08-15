ua en ru
Пт, 15 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

На Закарпатье сошли с рельсов три вагона пассажирского поезда: что известно

Закарпатье, Пятница 15 августа 2025 16:58
UA EN RU
На Закарпатье сошли с рельсов три вагона пассажирского поезда: что известно Фото: на Закарпатье сошли с рельсов три вагона пассажирского поезда (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Татьяна Степанова

На Закарпатье в пятницу, 15 августа, сошли с рельсов три вагона пассажирского поезда №39/40 Запорожье-Солотвино. Пострадавших нет, но рейс задерживается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Как сообщили в УЗ, пострадавших среди пассажиров и поездной бригады нет.

Отмечается, что причины схода будет устанавливать специальная комиссия, но предварительная версия - "выброс" рельса из-за аномальной жары.

"Приносим извинения пассажирам за вынужденную задержку, уже работаем над дальнейшей логистикой в регионе и оцениваем сроки восстановительных работ", - добавили в УЗ.

Тем временем пригородный поезд №6581 сообщением Королево - Батево будет ограничен до станции Виноградов, а пассажиров рейса №84 Солотвино-Киев просят дождаться извещения об объездном маршруте.

Аварии на железной дороге

Напомним, 1 августа на железнодорожной станции в Жмеринке Винницкой области один вагон электропоезда и секция электровоза, выехавшего навстречу электропоезду.

В июле в Ровенской области также произошла авария на железнодорожном пути - грузовой поезд сошел с рельсов. В связи с этим ряд маршрутов тогда задерживался.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Закарпатье Поезда
Новости
Белый дом назвал состав делегации на встречу Трампа и Путина, - Sky News
Белый дом назвал состав делегации на встречу Трампа и Путина, - Sky News
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия