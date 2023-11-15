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На Закарпатье задержали уклониста, который три дня бродил по горам

Среда 15 ноября 2023 17:47
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На Закарпатье задержали уклониста, который три дня бродил по горам Фото: на Закарпатье задержали уклониста, который три дня бродил по горам (t.me/DPSUkr)
Автор: Сергей Пышкин

На Закарпатье задержали мужчину, который в течение трех дней бродил по горам, чтобы незаконно пересечь границу с Румынией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Намерения не дали результатов, поэтому гражданин решил лично связаться со спасателями. В конце концов его нашли в местности в 6 км до границы. Как выяснилось, мужчина направлялся в США, чтобы встретиться с любимой, и выбрал для этого скользкую дорожку", - пишет пресс-служба.

Нарушитель был привлечен к административной ответственности. Дело направлено в суд.

На Закарпатье задержали уклониста, который три дня бродил по горам

Фото: на Закарпатье задержали уклоняющегося, который три дня бродил по горам (t.me/DPSUkr)

Выезд мужчин призывного возраста за границу

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране ввели военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений.

Недавно пограничники также задержали банду, организовавшую "схему" бегства уклонистов в Румынию за 5 тысяч долларов.

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