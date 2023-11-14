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Прикордонники викрили "схему" втечі ухилянтів до Румунії, затримано банду

Вівторок 14 листопада 2023 15:40
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Прикордонники викрили "схему" втечі ухилянтів до Румунії, затримано банду Фото: прикордонники викрили "схему" втечі ухилянтів до Румунії, затримано банду (t.me/DPSUkr)
Автор: Сергій Пишкін

Прикордонники затримали банду, яка організувала "схему" втечі ухилянтів до Румунії. Послуга коштувала 5 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Загалом було затримано:

  • організатора "схеми";
  • двох поплічників організатора.

"Схема" була доволі простою. Усім керував організатор, його помічник підвозив ухилянтів, а провідник проводив "клієнта" до кордону з Румунією.

"Тариф - 5000 тисяч доларів. Але на цьому "туристові" прикордонники "схему" припинили. Далі - лише кримінальна відповідальність", - додає ДПСУ.

Фото: прикордонники викрили "схему" втечі ухилянтів до Румунії, затримано банду (t.me/DPSUkr)

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків.

Нещодавно прикордонники затримали ухилянтів, які планували подолати карпатське високогір’я на мотоциклі, прокладаючи шлях до Румунії.

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