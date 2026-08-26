На Закарпатті зафіксували землетрус

У Рахівській громаді Закарпатської області 26 серпня зафіксували землетрус магнітудою 1,7 (за шкалою Ріхтера).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний центр спеціального контролю.
Сейсмологи зафіксували підземні поштовхи о 18:44 на глибині 7 кілометрів.
За класифікацією цей землетрус належить до невідчутних, зауважили у центрі.
Науковці заспокоюють: коливання зареєструвала лише високоточна приладова техніка спеціалістів. Тож більшість мешканців району та туристів навіть не помітили жодних змін у довкіллі.
Протягом року сейсмологи Головного центру спеціального контролю неодноразово реєстрували слабкі підземні поштовхи в регіоні:
Раніше РБК-Україна писало, що у Чернівецькій області 8 серпня стався землетрус магнітудою 1,4. Найближчий населений пункт, де відбулись підземні поштовхи - село Іспас.
Також повідомлялося, що неподалік від Львова вранці 26 липня зафіксували землетрус. Він стався на глибині 4 кілометрів.
Крім того, у Полтавській області ввечері 28 березня зафіксували землетрус. Підземні поштовхи магнітудою 3,2 сталися у Полтавському районі.