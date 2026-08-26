UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

На Закарпатті зафіксували землетрус

21:47 26.08.2026 Ср
1 хв
Це не перший землетрус у 2026 році у даному регіоні України
aimg Олена Бджола
Фото: На Закарпатті стався землетрус (Getty Images)

У Рахівській громаді Закарпатської області 26 серпня зафіксували землетрус магнітудою 1,7 (за шкалою Ріхтера).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний центр спеціального контролю.

Землетрус у Закарпатті

Сейсмологи зафіксували підземні поштовхи о 18:44 на глибині 7 кілометрів.

За класифікацією цей землетрус належить до невідчутних, зауважили у центрі.

Науковці заспокоюють: коливання зареєструвала лише високоточна приладова техніка спеціалістів. Тож більшість мешканців району та туристів навіть не помітили жодних змін у довкіллі.

Не перший землетрус

Протягом року сейсмологи Головного центру спеціального контролю неодноразово реєстрували слабкі підземні поштовхи в регіоні:

  • 18 червня: Берегівський район - магнітуда 1,6.
  • 15 червня: Закарпатська область - магнітуда 1,8.
  • 12 травня: Хустський район - нічний землетрус о 01:08.
  • 8 травня: район міста Виноградів.
  • 20 січня: Мукачівський район - найпомітніший за рік, магнітуда 3,0.
  • 10 лютого: поблизу Мукачева - магнітуда 1,7.

Раніше РБК-Україна писало, що у Чернівецькій області 8 серпня стався землетрус магнітудою 1,4. Найближчий населений пункт, де відбулись підземні поштовхи - село Іспас.

Також повідомлялося, що неподалік від Львова вранці 26 липня зафіксували землетрус. Він стався на глибині 4 кілометрів.

Крім того, у Полтавській області ввечері 28 березня зафіксували землетрус. Підземні поштовхи магнітудою 3,2 сталися у Полтавському районі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Закарпатська область