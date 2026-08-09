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На Буковині стався землетрус: що кажуть сейсмологи

00:20 09.08.2026 Нд
1 хв
Епіцентр землетрусу зафіксували неподалік межі з Івано-Франківщиною
aimg Юлія Маловічко
На Буковині стався землетрус: що кажуть сейсмологи Фото: землетрус стався на глибині 5 км (скріншот)
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У Чернівецькій області у суботу ввечері, 8 серпня, стався землетрус магнітудою 1,4. Найближчий населений пункт, де відбулись підземні поштовхи - село Іспас.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Головного центру спеціального контролю".

Землетрус, який стався, за класифікацією відноситься до невідчутних. Його зафіксували о 19:40, у суботу.

"08 серпня 2026 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в Чернівецькій області, магнітудою 1,4 (за шкалою Ріхтера), на глибині 5 км", - йдеться у прессцентрі центру спецконтролю.

Сейсмологи закликали жителів, які проживають в районі поштовху, повідомити за посиланням у разі, якщо землетрус був відчутним - це допомогло б в уточненні його енергетичних параметрів.

На Буковині стався землетрус: що кажуть сейсмологиФото: сейсмологи показали точку на карті, де стався землетрус (скріншот)

Попередні землетруси в Україні

Нагадаємо, минулого місяця сейсмологи зафіксували підземні поштовхи у Хмельницькій області. Магнітуда землетрусу склала 1,6 за шкалою Ріхтера.

Землетрус, який стався 9 липня, став четвертим в Україні від початку місяця.

РБК-Україна писало також, що на початку лютого 2026 року землетрус з моря відчули у кількох областях України, а будинки місцями "захиталися".

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