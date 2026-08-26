В Закарпатье зафиксировали землетрясение

Землетрясение в Закарпатье

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в 18.44 на глубине 7 километров.

По классификации это землетрясение относится к неощутимым, отметили в центре.

Ученые успокаивают: колебания зарегистрировала только высокоточная приборная техника специалистов. Большинство жителей района и туристов даже не заметили никаких изменений в окружающей среде.

Не первое землетрясение

В течение года сейсмологи Главного центра специального контроля неоднократно регистрировали слабые подземные толчки в регионе:

18 июня: Береговский район - магнитуда 1,6.

15 июня: Закарпатская область - магнитуда 1,8.

12 мая: Хустский район - ночное землетрясение в 01:08.

8 мая: район города Виноградова.

20 января: Мукачевский район - самые заметные за год, магнитуда 3,0.

10 февраля: вблизи Мукачево - магнитуда 1,7.

Ранее РБК-Украина писало, что в Черновицкой области 8 августа произошло землетрясение магнитудой 1,4. Ближайший населенный пункт, где произошли подземные толчки- село Испас.

Также сообщалось, что неподалеку от Львова утром 26 июля было зафиксировано землетрясение. Оно произошло на глубине 4 км.