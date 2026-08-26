В Закарпатье зафиксировали землетрясение

В Раховской громаде Закарпатской области 26 августа было зафиксировано землетрясение магнитудой 1,7 (по шкале Рихтера).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный центр специального контроля.
Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в 18.44 на глубине 7 километров.
По классификации это землетрясение относится к неощутимым, отметили в центре.
Ученые успокаивают: колебания зарегистрировала только высокоточная приборная техника специалистов. Большинство жителей района и туристов даже не заметили никаких изменений в окружающей среде.
В течение года сейсмологи Главного центра специального контроля неоднократно регистрировали слабые подземные толчки в регионе:
Ранее РБК-Украина писало, что в Черновицкой области 8 августа произошло землетрясение магнитудой 1,4. Ближайший населенный пункт, где произошли подземные толчки- село Испас.
Также сообщалось, что неподалеку от Львова утром 26 июля было зафиксировано землетрясение. Оно произошло на глубине 4 км.
Кроме того, в Полтавской области вечером 28 марта было зафиксировано землетрясение. Подземные толчки магнитудой 3,2 произошли в Полтавском районе.