На Закарпатті вперше перекривали кордон через атаку дронів

В середу, 13 травня, Словаччина закривала кордон з Україною через попередження про нові російські удари.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Фінансової адміністрації країни та коментар речника ДПСУ Андрія Демченка.
Словаччина тимчасово закривала всі пункти пропуску на кордоні з Україною, посилаючись на загрозу масштабного обстрілу Ужгорода та Закарпатської області.
"З міркувань безпеки всі пункти пропуску на кордоні з Україною сьогодні закриті приблизно з 15:00 до подальшого повідомлення. Ми будемо інформувати вас про подальший розвиток подій", - йдеться у заяві.
Демченко розповів, що у зв'язку з тривогою в межах Закарпатської області та фіксуванням ворожих повітряних цілей, контрольними службами в межах області приймалися рішення щодо забезпечення безпеки людей. Це тривало близького години і зараз пропуск здійснюється в штатному режимі.
Речник ДПСУ зазначив, що в першу чергу йшлося про дії зі сторони України, після чого слідом ухвалювала рішення Словаччина. Він наголосив, що в межах Закарпаття таке безпекове рішення ухвалювалось вперше.
Місцева влада наголосила, що сьогоднішня атака стала однією з наймасштабніших для регіону від початку повномасштабної війни. Відомо про влучання в об'єкт промисловості та трансформатор на залізничній станції.
Голова ОВА Мирослав Білецький закликав жителів Закарпаття перебувати у безпечних місцях через загрозу повторних ударів.
Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський повідомив, що атака по Україні 13 травня не є випадковою. За його словами, російський диктатор хоче таким чином затьмарити візит президента США Дональда Трампа у Китай.
Крім того, радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що атака по Україні триватиме до обіду завтрашнього дня. Він попередив, що ворог здійснить вночі пуск ракет, після чого послідує чергова хвиля дронів-камікадзе.