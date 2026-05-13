На Закарпатті вперше перекривали кордон через атаку дронів

Словаччина тимчасово закривала всі пункти пропуску на кордоні з Україною, посилаючись на загрозу масштабного обстрілу Ужгорода та Закарпатської області.

"З міркувань безпеки всі пункти пропуску на кордоні з Україною сьогодні закриті приблизно з 15:00 до подальшого повідомлення. Ми будемо інформувати вас про подальший розвиток подій", - йдеться у заяві.

Демченко розповів, що у зв'язку з тривогою в межах Закарпатської області та фіксуванням ворожих повітряних цілей, контрольними службами в межах області приймалися рішення щодо забезпечення безпеки людей. Це тривало близького години і зараз пропуск здійснюється в штатному режимі.

Речник ДПСУ зазначив, що в першу чергу йшлося про дії зі сторони України, після чого слідом ухвалювала рішення Словаччина. Він наголосив, що в межах Закарпаття таке безпекове рішення ухвалювалось вперше.

Атака на Закарпаття

Місцева влада наголосила, що сьогоднішня атака стала однією з наймасштабніших для регіону від початку повномасштабної війни. Відомо про влучання в об'єкт промисловості та трансформатор на залізничній станції.

Голова ОВА Мирослав Білецький закликав жителів Закарпаття перебувати у безпечних місцях через загрозу повторних ударів.