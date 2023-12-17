Як вберегти себе від ураження чадним газом: пояснення МОЗ

Фото: як вберегти себе від ураження чадним газом (Віталій Носач, РБК-Україна)

Оксид вуглецю є токсичним газом, який утворюється внаслідок горіння в умовах браку кисню. Він не має кольору, запаху чи смаку, втім може бути смертельним для людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

Чим чадний газ небезпечний для людини "Чадний газ з'єднується з гемоглобіном, внаслідок чого кров втрачає здатність переносити кисень до тканин, організм швидко відчуває його нестачу. Гіпоксія (сильний дефіцит кисню) внаслідок гострого отруєння чадним газом може призвести до незворотних пошкоджень мозку або серця", - пише пресслужба. Які симптоми ураження: головний біль;

нудота;

прискорене дихання;

слабкість, відчуття втоми;

запаморочення;

сплутаність свідомості. Які прилади виділяють чадний газ: двигуни внутрішнього згорання автомобілів та суден;

газові, дров'яні й вугільні печі;

портові бензинові генератори;

каміни;

вугільні грилі;

газові водонагрівачі;

газові обігрівачі. Як не отруїтись чадним газом: не залишайте ввімкненими газові прилади без нагляду;

для обігріву помешкання використовуйте лише призначені для цього прилади. Не використовуйте газову плиту для обігріву;

регулярно перевіряйте газове обладнання, вентиляційні канали й димоходи на справність;

у помешканні з пічним опаленням завжди відчиняйте заслінку в пічці чи каміні;

не встановлюйте електровитяжку та газову колонку в одному приміщенні;

часто провітрюйте приміщення;

встановіть прилад для визначення концентрації чадного газу;

не спалюйте в пічці чи каміні нічого, якщо до них не під'єднана вентиляція;

не використовуйте генератори на відстані менше 6 метрів від вікон, дверей чи вентиляційних отворів.