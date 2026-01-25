На Закарпатті перекинувся автобус з дітьми: є постраждалі

"Сьогодні о 8:36 на лінію 103 надійшов виклик: між Перечином та Зарічово мікроавтобус з дітьми у кюветі. Серед постраждалих - шестеро дітей віком 8-14 років та одна жінка. Усі оглянуті, отримали необхідну допомогу", - повідомили медики.

Один хлопчик з травмами середньої важкості госпіталізований до Мукачівської обласної дитячої лікарні. Інших постраждалих учасників ДТП доставили до медичних закладів Ужгорода. Стан постраждалих стабільний.

У центрі екстреної медичної допомоги попередили водіїв про небезпеку на дорогах: сніг підтав, на асфальті утворилася вода, під якою знаходиться лід. Рекомендується знижувати швидкість, дотримуватися безпечної дистанції та проявляти особливу обережність на гірських ділянках.

Фото: на Закарпатті перекинувся автобус з дітьми (facebook.com/103zakarpat)