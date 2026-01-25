На Закарпатье перевернулся автобус с детьми: есть пострадавшие

"Сегодня в 8:36 на линию 103 поступил вызов: между Перечином и Заречово микроавтобус с детьми в кювете. Среди пострадавших - шестеро детей в возрасте 8-14 лет и одна женщина. Все осмотрены, получили необходимую помощь", - сообщили медики.

Один мальчик с травмами средней тяжести госпитализирован в Мукачевскую областную детскую больницу. Других пострадавших участников ДТП доставили в медицинские учреждения Ужгорода. Состояние пострадавших стабильное.

В центре экстренной медицинской помощи предупредили водителей об опасности на дорогах: снег подтаял, на асфальте образовалась вода, под которой находится лед. Рекомендуется снижать скорость, соблюдать безопасную дистанцию и проявлять особую осторожность на горных участках.

Фото: на Закарпатье перевернулся автобус с детьми (facebook.com/103zakarpat)