У Мукачеві Закарпатської області вночі 23 січня невідомий кинув гранату на подвір'я депутата обласної ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління Національної поліції у Закарпатській області.

"Сьогодні, 23 січня, близько 4-ої години ранку на головний пульт центрального спостереження поліції охорони надійшов сигнал "тривога" з одного з обʼєктів, а саме з приватного будинку в Мукачеві. На місце негайно прибув наряд поліції", - йдеться в повідомленні.

Зʼясувалося, що господар помешкання - депутат Закарпатської обласної ради. "Тривожну кнопку" натиснув охоронець, який почув звук вибуху на подвірʼї.

Як встановили правоохоронці, на територію двору невідома особа кинула гранату. Внаслідок вибуху ніхто з людей не постраждав.

Фото: на Закарпатті невідомий кинув гранату на подвір'я депутата облради (zk.npu.gov.ua)

Наразі триває огляд місця події. Оперативники працюють над розкриттям цього злочину та затриманням підозрюваного.

Слідчі кваліфікують подію за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України, тобто Умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом вибуху.

Інциденти з підривом гранат на Закарпатті

Нагадаємо, раніше в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав три гранати прямо під час засідання сесії. Внаслідок вибухів постраждали 23 людини включно із підозрюваним.

Серед постраждалих 16 чоловіків і 7 жінок віком від 28 до 68 років. Вони отримали поранення різної тяжкості, у більшості діагностували осколкові поранення.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявляв, що депутат заздалегідь готувався до теракту. Правоохоронці знайшли відповідні докази.

Детальніше про ситуацію можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.