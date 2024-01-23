На Закарпатье неизвестный бросил гранату во двор депутата облсовета

В Мукачево Закарпатской области ночью 23 января неизвестный бросил гранату во двор депутата областного совета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области.

"Сегодня, 23 января, около 4 часов утра на главный пульт центрального наблюдения полиции охраны поступил сигнал "тревога" из одного из объектов, а именно из частного дома в Мукачево. На место немедленно прибыл наряд полиции", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что хозяин дома - депутат Закарпатского областного совета. "Тревожную кнопку" нажал охранник, услышавший звук взрыва во дворе.

Как установили правоохранители, на территорию двора неизвестный бросил гранату. В результате взрыва никто из людей не пострадал.

Фото: в Закарпатье неизвестный бросил гранату во двор депутата облсовета (zk.npu.gov.ua)

В настоящее время идет осмотр места происшествия. Оперативники работают над раскрытием этого преступления и задержанием подозреваемого.

Следователи квалифицируют происшествие по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем взрыва.

Инциденты с подрывом гранат на Закарпатье

Напомним, ранее в здании Керецковского сельского совета депутат взорвал три гранаты прямо во время заседания сессии. В результате взрывов пострадали 23 человека, включая подозреваемого.

Среди пострадавших 16 мужчин и 7 женщин от 28 до 68 лет. Они получили ранения разной тяжести, у большинства диагностировали осколочные ранения.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявлял, что депутат заранее готовился к теракту. Правоохранители обнаружили соответствующие доказательства.

Детальнее о ситуации можно узнать в материале РБК-Украина.