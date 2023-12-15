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На Закарпатті депутат підірвав гранати в будівлі сільради, десятки постраждалих

Фото: на Закарпатті депутат підірвав гранати в будівлі сільради, десятки постраждалих (npu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

На Закарпатті депутат підірвав гранати в будівлі Керецьківської сільської ради Мукачівського району. Внаслідок вибуху постраждали 26 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

Повідомлення про інцидент надійшло об 11:37.

"За попередньою інформацією, внаслідок вибуху загинула одна особа, сам підривник, ще 11 людей поранено", - пише пресслужба. 

 

Фото: На Закарпатті депутат підірвав гранати в будівлі сільради, багато постраждалих (npu.gov.ua)

На місці подій наразі працюють всі профільні служби, слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки та криміналісти. Тривають першочергові слідчі дії.

Десятки постраждалих, підривника реанімують 

Внаслідок вибуху постраждали 26 людей. 6 з постраждалих у важкому стані. 

"Медики проводять реанімаційні заходи щодо чоловіка, який підірвав гранати", - додали в поліції. 

В Поліції показали момент вибуху 

Відео з місця вибуху можна переглянути за посиланням

Подію кваліфіковано як незаконне поводження зі зброєю

"Слідчі кваліфікували подію за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ", - пише пресслужба Національної поліції. 

Зокрема Служба безпеки України внесла відомості та розслідуватиме подію за ч. 1 ст. 258 - терористичний акт. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно у приватному секторі Подільського району Києва внаслідок вибуху гранати загинула людина. Було розпочато кримінальне провадження за фактом умисного вбивства з додатковою позначкою "нещасний випадок".

Зокрема в кінці листопада внаслідок детонації гранати у Дніпровському районі Києва загинув військовослужбовець та жінка, які перебувала в оселі.

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Закарпаття