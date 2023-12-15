На Закарпатті депутат підірвав гранати в будівлі сільради, десятки постраждалих

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно у приватному секторі Подільського району Києва внаслідок вибуху гранати загинула людина. Було розпочато кримінальне провадження за фактом умисного вбивства з додатковою позначкою "нещасний випадок".

Зокрема в кінці листопада внаслідок детонації гранати у Дніпровському районі Києва загинув військовослужбовець та жінка, які перебувала в оселі.

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