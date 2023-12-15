На Закарпатті депутат підірвав гранати в будівлі сільради, десятки постраждалих

На Закарпатті депутат підірвав гранати в будівлі Керецьківської сільської ради Мукачівського району. Внаслідок вибуху постраждали 26 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.
Повідомлення про інцидент надійшло об 11:37.
"За попередньою інформацією, внаслідок вибуху загинула одна особа, сам підривник, ще 11 людей поранено", - пише пресслужба.
Фото: На Закарпатті депутат підірвав гранати в будівлі сільради, багато постраждалих (npu.gov.ua)
На місці подій наразі працюють всі профільні служби, слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки та криміналісти. Тривають першочергові слідчі дії.
Десятки постраждалих, підривника реанімують
Внаслідок вибуху постраждали 26 людей. 6 з постраждалих у важкому стані.
"Медики проводять реанімаційні заходи щодо чоловіка, який підірвав гранати", - додали в поліції.
В Поліції показали момент вибуху
Відео з місця вибуху можна переглянути за посиланням.
Подію кваліфіковано як незаконне поводження зі зброєю
"Слідчі кваліфікували подію за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ", - пише пресслужба Національної поліції.
Зокрема Служба безпеки України внесла відомості та розслідуватиме подію за ч. 1 ст. 258 - терористичний акт.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно у приватному секторі Подільського району Києва внаслідок вибуху гранати загинула людина. Було розпочато кримінальне провадження за фактом умисного вбивства з додатковою позначкою "нещасний випадок".
Зокрема в кінці листопада внаслідок детонації гранати у Дніпровському районі Києва загинув військовослужбовець та жінка, які перебувала в оселі.
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