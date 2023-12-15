На Закарпатье депутат подорвал гранаты в здании сельсовета, десятки пострадавших

Сообщение об инциденте поступило в 11:37.

"По предварительной информации, в результате взрыва погиб один человек, сам подрывник, еще 11 человек ранены", - пишет пресс-служба.

Фото: В Закарпатье депутат взорвал гранаты в здании сельсовета, много пострадавших (npu.gov.ua)

На месте событий сейчас работают все профильные службы, следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и криминалисты. Продолжаются первоочередные следственные действия.

Десятки пострадавших, подрывника реанимируют

В результате взрыва пострадали 26 человек. 6 из пострадавших в тяжелом состоянии.

"Медики проводят реанимационные мероприятия в отношении мужчины, который подорвал гранаты", - добавили в полиции.

В полиции показали момент взрыва

Видео с места взрыва можно посмотреть по ссылке.

Событие квалифицировано как теракт

"Событие квалифицировано по ч. 1 ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины", - пишет пресс-служба Национальной полиции.