На Закарпатье депутат подорвал гранаты в здании сельсовета, десятки пострадавших

На Закарпатье депутат взорвал гранаты в здании Керецковского сельского совета Мукачевского района. В результате взрыва пострадали 26 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.
Сообщение об инциденте поступило в 11:37.
"По предварительной информации, в результате взрыва погиб один человек, сам подрывник, еще 11 человек ранены", - пишет пресс-служба.
Фото: В Закарпатье депутат взорвал гранаты в здании сельсовета, много пострадавших (npu.gov.ua)
На месте событий сейчас работают все профильные службы, следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и криминалисты. Продолжаются первоочередные следственные действия.
Десятки пострадавших, подрывника реанимируют
В результате взрыва пострадали 26 человек. 6 из пострадавших в тяжелом состоянии.
"Медики проводят реанимационные мероприятия в отношении мужчины, который подорвал гранаты", - добавили в полиции.
В полиции показали момент взрыва
Видео с места взрыва можно посмотреть по ссылке.
Событие квалифицировано как теракт
"Событие квалифицировано по ч. 1 ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины", - пишет пресс-служба Национальной полиции.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в частном секторе Подольского района Киева в результате взрыва гранаты погиб человек. Было начато уголовное производство по факту умышленного убийства с дополнительной пометкой "несчастный случай".
В частности, в конце ноября в результате детонации гранаты в Днепровском районе Киева погиб военнослужащий и женщина, которая находилась в доме.
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