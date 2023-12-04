У приватному секторі Києва вибухнула граната: загинув чоловік

У приватному секторі Подільського району Києва сьогодні, 4 грудня, вибухнула граната. Унаслідок цього загинув чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Києва .

"Сьогодні, близько 16:50, до поліції Києва надійшла інформація про вибух у приватному будинку на вулиці Замковецькій. За викликом були негайно скеровані слідчо-оперативна група районного управління, співробітники ДСНС та лікарі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за попередньою інформацією, внаслідок вибуху загинув власник помешкання - киянин, 1950 року народження. Інформації щодо інших постраждалих не надходило.

Як це сталося

Цю подію зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Подільського управління поліції.

Фото: Поліція та медики на місці події (facebook.com/UA.KyivPolice)

Попередньо встановлено, що вибух стався внаслідок детонації гранати у дворі біля будинку. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за фактом умисного вбивства з додатковою позначкою "нещасний випадок".

Інші надзвичайні події в Києві

Раніше повідомлялося, що у квартирі в Дніпровському районі Києва вибухнула граната в неділю, 19 листопада. Унаслідок цього загинули двоє людей.

Того ж дня серед білого дня в Києві чоловік увірвався в адміністративну будівлю, розбивши вікно цеглою. Попри те, що в приміщенні перебували люди на прийомі, він поранив охоронця, який намагався його заспокоїти.