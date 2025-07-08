На Закарпатті через негоду закрили пункт пропуску "Дзвінкове-Лонья": як виїхати до Угорщини
У зв’язку з ліквідацією наслідків негоди, 8 липня тимчасово призупинено здійснення пропускних операцій у пункті пропуску "Дзвінкове-Лонья" на українсько-угорському кордоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.
Прикордонники просять громадян врахувати цю інформацію під час планування подорожей за кордон.
Для перетинання кордону рекомендується скористатися найближчими пунктами пропуску - "Косино" або "Велика Падаль".
Негода накрила захід України
Нагадаємо, вчора ввечері, 7 липня, низку західних областей накрила негода. Грозовий фронт із потужним вітром пронісся Буковиною, Львівщиною, Прикарпаттям та Рівненщиною.
Також через обрив контактної мережі на Хмельниччині низка поїздів "УЗ" курсували з відставанням від графіка. На тлі аварії використовувалася лише одна колія. Пасажирів попереджали, що у графіках руху поїздів у ніч на 8 липня можливі зміни через штормові погодні умови на Закарпатті, у Словаччині та Угорщині.
Окрім цього у Києві та області у вівторок, 8 липня, очікується гроза. Оголошено перший рівень небезпеки.
Раніше синоптики дали прогноз погоди в Україні на цей тиждень. За прогнозом Укргідрометцентру, цього тижня в Україні буде спекотна погода, але також очікують дощі з грозами.
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