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На Закарпатті через негоду закрили пункт пропуску "Дзвінкове-Лонья": як виїхати до Угорщини

Вівторок 08 липня 2025 09:32
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На Закарпатті через негоду закрили пункт пропуску "Дзвінкове-Лонья": як виїхати до Угорщини Ілюстративне фото: на Закарпатті через негоду закрили пункт пропуску "Дзвінкове-Лонья" (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У зв’язку з ліквідацією наслідків негоди, 8 липня тимчасово призупинено здійснення пропускних операцій у пункті пропуску "Дзвінкове-Лонья" на українсько-угорському кордоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Прикордонники просять громадян врахувати цю інформацію під час планування подорожей за кордон.

Для перетинання кордону рекомендується скористатися найближчими пунктами пропуску - "Косино" або "Велика Падаль".
На Закарпатті через негоду закрили пункт пропуску &quot;Дзвінкове-Лонья&quot;: як виїхати до Угорщини

Негода накрила захід України

Нагадаємо, вчора ввечері, 7 липня, низку західних областей накрила негода. Грозовий фронт із потужним вітром пронісся Буковиною, Львівщиною, Прикарпаттям та Рівненщиною.

Також через обрив контактної мережі на Хмельниччині низка поїздів "УЗ" курсували з відставанням від графіка. На тлі аварії використовувалася лише одна колія. Пасажирів попереджали, що у графіках руху поїздів у ніч на 8 липня можливі зміни через штормові погодні умови на Закарпатті, у Словаччині та Угорщині.

Окрім цього у Києві та області у вівторок, 8 липня, очікується гроза. Оголошено перший рівень небезпеки.

Раніше синоптики дали прогноз погоди в Україні на цей тиждень. За прогнозом Укргідрометцентру, цього тижня в Україні буде спекотна погода, але також очікують дощі з грозами.

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