На Закарпатті до 10 років ув’язнення засудили вихователя за спробу продати немовля

Деталі злочинної схеми

Як повідомили в прокуратурі, засуджений планував заробити на продажі немовляти близько 25 000 доларів США.

Він підшукав жительку Житомира, яка перебувала у скрутному становищі, та пообіцяв їй 5 000 доларів за віддачу дитини на нібито "усиновлення" іноземцями.

Чоловік двічі зустрічався з матір'ю, фотографував немовля для замовників, зібрав пакет документів і розписав інструкції для перетину кордону. Зловмисник особисто супроводжував жінку з дитиною до пункту пропуску.

Правоохоронці затримали організатора у червні 2023 року безпосередньо на пункті пропуску "Малі Селменці" під час спроби перетину державного кордону. З того часу він перебуває під вартою.

Фото: на Закарпатті колишній вихователь інтернату намагався продати немовля за кордон (gp.gov.ua)

Інші злочини фігуранта

Засуджений також є фігурантом іншої гучної справи. У червні 2025 року його визнали винним у привласненні понад 6,3 млн гривень державної допомоги.

Ці кошти призначалися родині загиблого військовослужбовця.

Чоловік, користуючись статусом хрещеного батька полеглого бійця, завоював довіру рідних, переказував державні гроші на власні рахунки та витрачав на особисті потреби.