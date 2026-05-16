На Закарпатье к 10 годам заключения приговорили воспитателя за попытку продать младенца

Детали преступной схемы

Как сообщили в прокуратуре, осужденный планировал заработать на продаже младенца около 25 000 долларов США.

Он подыскал жительницу Житомира, которая находилась в трудном положении, и пообещал ей 5 000 долларов за отдачу ребенка на якобы "усыновление" иностранцами.

Мужчина дважды встречался с матерью, фотографировал младенца для заказчиков, собрал пакет документов и расписал инструкции для пересечения границы. Злоумышленник лично сопровождал женщину с ребенком до пункта пропуска.

Правоохранители задержали организатора в июне 2023 года непосредственно на пункте пропуска "Малые Селменцы" при попытке пересечения государственной границы. С того времени он находится под стражей.

Фото: на Закарпатье бывший воспитатель интерната пытался продать младенца за границу (gp.gov.ua)

Другие преступления фигуранта

Осужденный также является фигурантом другого громкого дела. В июне 2025 года его признали виновным в присвоении более 6,3 млн гривен государственной помощи.

Эти средства предназначались семье погибшего военнослужащего.

Мужчина, пользуясь статусом крестного отца павшего бойца, завоевал доверие родных, переводил государственные деньги на собственные счета и тратил на личные нужды.