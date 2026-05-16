RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обмен пленными Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

На Закарпатье к 10 годам заключения приговорили воспитателя за попытку продать младенца

16:50 16.05.2026 Сб
2 мин
Это оказалось не единственное его циничное преступление
aimg Сергей Козачук
Фото: на Закарпатье осудили бывшего воспитателя интерната (Getty Images)

На Закарпатье к 10 годам заключения с конфискацией имущества приговорили бывшего воспитателя интерната. Он пытался продать 11-месячного мальчика в Испанию.

Детали преступной схемы

Как сообщили в прокуратуре, осужденный планировал заработать на продаже младенца около 25 000 долларов США.

Он подыскал жительницу Житомира, которая находилась в трудном положении, и пообещал ей 5 000 долларов за отдачу ребенка на якобы "усыновление" иностранцами.

Мужчина дважды встречался с матерью, фотографировал младенца для заказчиков, собрал пакет документов и расписал инструкции для пересечения границы. Злоумышленник лично сопровождал женщину с ребенком до пункта пропуска.

Правоохранители задержали организатора в июне 2023 года непосредственно на пункте пропуска "Малые Селменцы" при попытке пересечения государственной границы. С того времени он находится под стражей.

Фото: на Закарпатье бывший воспитатель интерната пытался продать младенца за границу (gp.gov.ua)

Другие преступления фигуранта

Осужденный также является фигурантом другого громкого дела. В июне 2025 года его признали виновным в присвоении более 6,3 млн гривен государственной помощи.

Эти средства предназначались семье погибшего военнослужащего.

Мужчина, пользуясь статусом крестного отца павшего бойца, завоевал доверие родных, переводил государственные деньги на собственные счета и тратил на личные нужды.

Похожие случаи торговли людьми

Напомним, в марте 2025 года правоохранители разоблачили преступную группу, которая на территории Киевской области организовала торговлю людьми.

Злоумышленники незаконно удерживали в заложниках 31 человека, замаскировав помещение под реабилитационный центр. У удерживаемых отобрали мобильные телефоны и документы, держали их в антисанитарных условиях и полностью ограничили передвижение.

Также резонансный случай произошел в Днепре в апреле 2024 года. Там полиция задержала женщину, которая пыталась продать своего двухлетнего сына за 1 млн гривен, поскольку ребенок якобы мешал ей устраивать личную жизнь.

Задержанной предъявили обвинение в торговле людьми, что предусматривает длительное тюремное заключение.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Торговля людьмиДетиОфис Генпрокурора