У Дніпрі жінка хотіла заробити 1 млн гривень на продажі свого сина
Правоохоронці у Дніпрі затримали жінку, яка хотіла продати свого сина за 1 млн гривень. Тепер їй загрожує ув'язнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Деталі справи
Жінка вирішила продати свого 2-річного сина, який нібито заважав їй влаштовувати особисте життя. Вона не хотіла виховувати і піклуватися про дитину.
Фото: Затримання (gp.gov.ua)
Виявивши жінку, підозрювана запропонувала передати їй сина за грошову винагороду 1 млн грн.
Що їй загрожує
Підозрювану затримали під час передачі дитини. Тепер вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Правоохоронці оголосили їй підозру щодо факту торгівлі людьми, скоєної щодо малолітнього. Санкція статті передбачає покарання у вигляді п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Випадки торгівлі дітьми в Україні
Рік тому правоохоронці запобігли спробі продажу дитини в Луцьку, за немовля "продавець" хотіла 30 тисяч доларів. Дитина виявилася сином її подруги, яку та народила таємно, не звертаючись до пологового будинку.
А згодом правоохоронці затримали чоловіка, який організував продаж 11-місячного хлопчика до Словаччини за 25 тисяч доларів.
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