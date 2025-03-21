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Під Києвом банда торгувала людьми під виглядом реабілітаційного центру

Київська область, П'ятниця 21 березня 2025 14:05
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Під Києвом банда торгувала людьми під виглядом реабілітаційного центру Фото: під Києвом викрили банду, яка займалась торгівлею людьми (npu.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Під Києвом у заручниках тримали 31 людину. Будинок, де утримували людей проти їх волі, не мав необхідних умов та був замаскований під реабілітаційний центр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію України.

Так, зловмисники, які виявились утримувачами реабілітаційного центру, забрали у потерпілих мобільні телефони та документи, тримали їх в антисанітарних умовах та не дозволяли виходити навіть за межі подвір’я.

Загалом правоохоронці затримали трьох людей, які організували на території Київської області торгівлю людьми.

"Організував злочинну діяльність 45-річний уродженець Дніпропетровської області, який орендував у одному з селищ Київської області приватний будинок. Він долучив до співпраці своїх товаришів - чоловіка та жінку", - розповіли правоохоронці.

Ті підшукували на місцевих залізничних вокзалах громадян, що перебувають у скрутному становищі, та пропонували їм лікування у "реабілітаційному центрі", обіцяючи житло, харчування, а також лікування від алко- та наркозалежності.

"Насправді замість обіцяного лікування спільники зачиняли громадян у орендованому будинку, забирали телефони і документи та тримали в антисанітарних умовах", - продовжили у поліції.

Кожного дня чоловіків змушували працювати на будівельних майданчиках по 11 годин на день, а жінок - обслуговувати будинок та готувати їжу з прострочених продуктів. У разі спроби втечі над потерпілими вчиняли фізичне та психологічне насильство.

Відомо, що жодних коштів за виконану роботу потерпілі не отримували, натомість зловмисники заробляли на їх праці близько 400 тис. гривень на місяць.

"Всього правоохоронці визволили з трудової експлуатації 31 людину, серед яких 6 жінок та 25 чоловіків віком від 21 до 60 років, а під час обшуків вилучили "чорнові" записи, зброю та 5 автомобілів", - зазначили в Нацполіції.

Підозрюваним суд обрав запобіжні заходи у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, раніше СБУ заблокувала роботу так званого "реабілітаційного центру" в Херсонській області. У ньому утримували людей у трудовому рабстві.

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Київ Київська область Торгівля людьми Поліція Києва
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