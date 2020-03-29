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В Закарпатской области во время церковной службы коронавирусом заразились почти 20 человек

Новости » Коронавирус     29.03.2020 - 16:41
В Закарпатской области во время церковной службы коронавирусом заразились почти 20 человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Люди, у которых обнаружили коронавирус, контактировали с инфицированной во время посещения церкви

В Закарпатской области зафиксировали 19 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя главы Закарпатской ОГА Алексея Гетманенко в Facebook.

По его словам, люди, у которых обнаружили коронавирус, контактировали с инфицированной во время посещения церкви.

"Закарпатский лабораторный центр в Ужгороде получил предварительные результаты анализов, проведенных методом ПЦР, контактных лиц жительницы Закарпатья, у которой подтвердили COVID-19. Среди 51 установленного контактного лица, у 19, которые контактировали с женщиной во время посещения церкви, выявлены положительные результаты. Это свидетельствует о возможном массовом инфицировании лиц в условиях несоблюдения карантина", - говорится в сообщении.

С 23 марта все контактные лица женщины находятся на самоизоляции под контролем семейных врачей.

Для подтверждения анализов биоматериалы отправят в Киев в референс лабораторию Министерства здравоохранения.

Напомним, в Киеве количество подтвержденных случаев коронавируса превысило 80. За последние сутки в столице выявили восемь больных коронавирусом, среди них - 11-летняя девочка.

Кроме того, за последние сутки в Украине было подтверждено 109 новых случаев заражения коронавирусом, из них 9 - летальные. Выздороветь удалось уже пятерым людям. Общее число заболевших выросло до 418 человек.

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