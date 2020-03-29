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У Закарпатській області під час церковної служби коронавірусом заразилися майже 20 осіб

Новини » Коронавірус     29.03.2020 - 16:41
У Закарпатській області під час церковної служби коронавірусом заразилися майже 20 осіб
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Люди, у яких виявили коронавірус, контактували з інфікованою під час відвідування церкви

У Закарпатській області зафіксували 19 нових випадків зараження коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника глави Закарпатської ОДА Олексія Гетманенко у Facebook.

За його словами, люди, у яких виявили коронавірус, контактували з інфікованою під час відвідування церкви.

"Закарпатський лабораторний центр в Ужгороді отримав попередні результати аналізів, проведених методом ПЛР, контактних осіб мешканки Закарпаття, у якій підтвердили COVID-19. Серед 51 встановленого контактної особи, у 19, які контактували з жінкою під час відвідування церкви, виявлені позитивні результати. Це свідчить про можливе масове інфікування осіб в умовах недотримання карантину", - йдеться в повідомленні.

З 23 березня всі контактні особи жінки перебувають на самоізоляції під контролем сімейних лікарів.

Для підтвердження аналізів біоматеріали відправлять у Київ в референс лабораторії Міністерства охорони здоров'я.

Нагадаємо, в Києві кількість підтверджених випадків коронавірусу перевищила 80. За останню добу в столиці виявили вісім хворих коронавірусом, серед них - 11-річна дівчинка.

Крім того, за останню добу в Україні було підтверджено 109 нових випадків зараження коронавірусом, з них 9 - летальні. Одужати вдалося вже п'ятьом людям. Загальна кількість хворих зросла до 418 осіб.

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