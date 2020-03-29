ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве увеличилось число зараженных коронавирусом

Новости » Коронавирус     29.03.2020 - 11:40
В Киеве увеличилось число зараженных коронавирусом
Иллюстративное фото (GettyImages)

Заразились еще 8 человек, среди которых 11-летняя девочка

В Киеве уже 82 человека имеют подтвержденный диагноз заболевания на коронавирус COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram городского главы Киева Виталия Кличко.

По его данным, заразились еще 8 человек, среди которых 11-летняя девочка.

"Сегодня утром мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" еще 8 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирус. Заболели: четыре женщины в возрасте от 20 до 40 лет, 11-летняя девочка и трое мужчин от 33 до 40 лет", - написал Кличко.

Среди заразившихся оказался врач частной клиники, осматривавший инфицированную пациентку, которая прибыла из-за границы.

"Шестеро киевлян, которые заболели, - на самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей. По одному пациенту госпитализированы в Александровскую больницу и клиническую больницу № 4. Из положительного - двое киевлян, которые имели заболевания COVID-19, вылечились, их выписали из Александровской больницы", - резюмировал Кличко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киев сегодня прибыл специальный поезд из Москвы, который эвакуировал украинцев из России. Поезд встретили военные и люди в защитных костюмах. У украинцев, вернувшихся в Украину, измеряли температуру.

Как писало РБК-Украина, за последние сутки в Украине было подтверждено 109 новых случаев заражения коронавируса, из них 9 - летальные. Выздороветь удалось уже пятерым людям. Общее число заболевших выросло до 418 человек.

Спецрейсом из Москвы в Украину вернулись более 700 человек В Украину прибыл второй рейс с медицинским инвентарем из Китая
Новости Украины КиевКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь