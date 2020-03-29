В Украине число заболевших коронавирусом превысило 400
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
За сутки коронавирус подтвердили у 109 украинцев
-Количество случаев коронавируса в Украине сегодня выросло до 418. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения.
По данным Центра общественного здоровья, за сутки было подтверждено 109 новых случаев заражения коронавируса, из них 9 - летальные. Выздороветь удалось уже 5 людям.
Случаи подтверждены:
- Винницкая обл. - 22 случая;
- Волынская обл. - 2 случая;
- Днепропетровская обл. - 6 случаев;
- Донецкая обл. - 2 случая;
- Житомирская обл. - 5 случаев (1 летальный);
- Закарпатская обл. - 1 случай;
- Запорожская обл. - 11 случаев;
- Ивано-Франковская обл. - 41 случай (3 летальных);
- г. Киев - 82 случая;
- Киевская обл. - 45 случаев;
- Кировоградская обл. - 4 случая;
- Львовская обл. - 5 случаев;
- Луганская обл. - 2 случая;
- Одесская обл. - 8 случаев;
- Полтавская обл. - 1 случай;
- Ровенская обл. - 9 случаев (2 летальных);
- Сумская обл. - 6 случаев (1 летальный);
- Тернопольская обл. - 57 случаев (1 летальный);
- Харьковская обл. - 1 случай;
- Херсонская обл. - 1 случай;
- Хмельницкая обл. - 1 случай;
- Черкасская обл. - 46 случаев;
- Черновицкая обл. - 59 случаев (1 летальный);
- Черниговская обл. - 1 случай.
Кроме того, несколько случаев из Днепропетровской и Николаевской областей были сняты с учета и зарегистрированы в Киеве.
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