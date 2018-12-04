В Закарпатской области перекроют отрезок трассы Киев-Чоп

Фото: трасса Киев-Чоп (npu.gov.ua)

Вблизи села Сусково 5 декабря начнется ремонт автодороги

Неподалеку от села Сусково Свалявского района с завтрашнего дня частично перекроют движение на участке трассы М-06 Киев-Чоп. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства внутренних дел в Facebook.

Как отмечается, аварийный участок автодороги начнут ремонтировать 5 декабря. Ориентировочно до 13 часов там перекроют движение транспорта.

"4 декабря водители смогут пересечь место проведения работ без особых осложнений, не съезжая с данной трассы. Однако, уже 5 декабря (ориентировочно до 13 часов) движение на участке дороги M-06, от км 752 + 375 км 753 + 775 будет полностью перекрыто", - говорится в сообщении.

Сообщается, что объехать этот отрезок трассы можно будет через дорогу районного значения вблизи села Сусково. Как долго продлится ремонт, в МВД не сказали.

Фото: схема об'езду участка ремонта (facebook.com/mvs.gov.ua)

Напомним, в Украине по состоянию на утро 4 декабря обеспечен проезд на дорогах государственного значения. Продолжаются работы по обработке покрытия противогололедными материалами

Ранее РБК-Украина сообщал, что правоохранители не обнаружили взрывных устройств в ходе проверки информации о минировании на трассе Киев-Чоп. 20 ноября неизвестные сообщили о "взрывчатке" вблизи АЗС в Ровенском районе.