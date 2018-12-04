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У Закарпатській області перекриють відрізок траси Київ-Чоп

Новини » Суспільство    04.12.2018 - 11:33
У Закарпатській області перекриють відрізок траси Київ-Чоп
Фото: траса Київ-Чоп (npu.gov.ua)

Неподалік села Сусково 5 грудня почнеться ремонт автодороги

Неподалік села Сусково Свалявського району відзавтра частково перекриють рух на ділянці траси М-06 Київ-Чоп. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства внутрішніх справ у Facebook.

Як зазначається, аварійну ділянку автодороги почнуть ремонтувати 5 грудня. Орієнтовно до 13-ої години там перекриють рух транспорту. 

"4 грудня водії зможуть перетнути місце проведення робіт без особливих ускладнень, не з’їжджаючи з даної траси. Однак, вже 5 грудня (орієнтовно до 13-ої години) рух на ділянці дороги M-06, від км 752 + 375 до км 753 + 775 буде повністю перекритий", - йдеться в повідомленні.

У Закарпатській області перекриють відрізок траси Київ-ЧопПовідомляється, що об'їхати цей відрізок траси можна буде через дорогу районного значення неподалік села Сусково. Як довго триватиме ремонт, у МВС не сказали. 

Фото: схема об'їзду ділянки ремонту (facebook.com/mvs.gov.ua)

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 4 грудня забезпечено проїзд на дорогах державного значення. Тривають роботи з обробки покриття протиожеледними матеріалами

Раніше РБК-Україна повідомляв, що правоохоронці не виявили вибухових пристроїв у ході перевірки інформації про мінування на трасі Київ-Чоп. 20 листопада невідомі повідомили про "вибухівку" поблизу АЗС у Рівненському районі. 

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