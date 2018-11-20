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Информация о минировании на трассе Киев-Чоп не подтвердилась

Новости » Происшествия    20.11.2018 - 15:52
Информация о минировании на трассе Киев-Чоп не подтвердилась
Фото: место происшествия (rv.npu.gov.ua)

По указанному факту начато досудебное расследование

Правоохранители не обнаружили взрывных устройств в ходе проверки информации о минировании на трассе Киев-Чоп. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Ровенской области.

Как отмечается, в ходе тщательной проверки никаких взрывоопасных предметов правоохранители на автодороге Киев-Чоп в Ровенском районе не обнаружили.

Сообщается, что неизвестные сообщили о "взрывчатке" вблизи АЗС в Ровенском районе. В настоящее время по указанному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 159 Уголовного кодекса Украины.

"Всеукраинскую акцию, которая длится с девяти часов утра, участники продолжили и непрерывно двигаются по пешеходному переходу возле села Белая Криница. Полицейские обеспечивают охрану публичной безопасности и порядка, а также регулируют дорожное движение двумя путями об'єзда, поэтому пробок на этом участке дороги нет", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 13:00 владельцы автомобилей с иностранной регистрацией перекрыли дороги в 16 областях Украины, в частности и на трассе Киев-Чоп.

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Новости Украины минированиеКиев-Чоп
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