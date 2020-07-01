В Закарпатской области будут судить чиновников за незаконную вырубку леса

В Закарпатской области перед судом предстанут два бывших должностных лица государственного лесохозяйственного предприятия. С разрешения чиновников были уничтожены более 400 деревьев породы бук.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

По данным следствия, чиновники разрешили незаконную вырубку леса на вверенной им территории, чем нанесли государству миллионные убытки.

"Досудебным расследованием установлено, что, находясь на должностях в госпредприятии, лица допустили незаконную порубку более 400 деревьев породы бук. Вследствие этого государству был нанесен ущерб на сумму свыше трех миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Обвинительный акт в отношении правонарушителей направили в суд. Мужчин подозревают в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. В полиции отмечают, что собрали достаточное количество материалов, которые подтверждают их преступные действия. Экс-чиновникам грозит от 2 до 5 лет лишения свободы с возможностью штрафа от 4 250 до 12 750 гривен.

Напомним, из-за наводнения на западе Украины Генеральная прокуратура открыла несколько уголовных дел, в том числе - по факту незаконных вырубок леса.

Больше всего бед непогода нанесла в Ивано-Франковской области.

В Черновицкой области разрушительные паводки нанесли ущерб на более 1 млрд гривен.

Закарпатская область оценила убытки от наводнений в 176 млн гривен.