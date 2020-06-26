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В Закарпатской области назвали сумму ущерба от паводков

Новости » Происшествия     26.06.2020 - 18:36
В Закарпатской области назвали сумму ущерба от паводков
Фото: наводнение на западе Украины (ssu.gov.ua)

Убытки оценивают в почти 180 млн гривен

В Закарпатской области оценили ущерб от разрушительных паводков, которые на этой неделе охватили этот регион. Для восстановления поврежденных объектов в области необходимо 176 млн гривен.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

По данным спасателей, больше всего от непогоды пострадали Межгорский, Раховский, Тячевский и Хустский районы. Підтопены более 500 домохозяйств, повреждены 4 дороги государственного и 30 дорог местного значения, а также разрушены 6 мостов.

Кроме того, в области зафиксированы оползни и подтопление на площади 1890 гектаров. В Раховском районе из-за угрозы оползня эвакуировали двух жильцов частного дома.

"Приняли решение предварительно классифицировать паводок последних дней как чрезвычайную ситуацию природного характера регионального уровня", - добавили в ГСЧС.

Напомним, в Черновцах паводки повлекли убытки на минимум 8 млн гривен: затопило рынки, улицы и частные дома.

Кроме того, наводнения в западных областях Украины нанесли миллионные убытки инфраструктуре.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины убыткипаводокЗакарпатская областьнаводнение
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