ГПУ открыла производство по факту экоцида из-за наводнений на западе

Фото: табличка ГПУ (РБК-Украина)

Также возбуждены уголовные дела по ст. 246 УКУ

Из-за наводнения на западе Украины прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту экоцида и нарушений природоохранного законодательства. Также возбуждены производства за незаконные вырубки лесов.

Об этом заявил заместитель генпрокурора Алексей Симоненко в программе "Право на власть".

Он сообщил, что в настоящее время зарегистрированы сразу несколько уголовных производств.

"Прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту экоцида, массового уничтожения растений, а также многочисленных нарушений природоохранного законодательства, которое привело к экологической катастрофе", - сказал он.

Кроме того, возбуждены уголовные дела по ст. 246 УКУ в отношении незаконной порубки лесов.

"В ходе расследования будет дана оценка действиям должностных лиц и проанализированы многочисленные уголовные производства, которые расследуются по фактам незаконной вырубки лесов в этом регионе", - сказал Симоненко.

Ранее сообщалось, что прокуратура начала уголовное производство по фактам массового уничтожения растительного мира.

Напомним, Кабинет министров выделил почти 700 млн гривен на ликвидацию последствий наводнения на западе Украины.

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Автор: Инна Собора