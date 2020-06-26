ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ГПУ открыла производство по факту экоцида из-за наводнений на западе

Новости » Общество     26.06.2020 - 05:59
ГПУ открыла производство по факту экоцида из-за наводнений на западе
Фото: табличка ГПУ (РБК-Украина)

Также возбуждены уголовные дела по ст. 246 УКУ

Из-за наводнения на западе Украины прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту экоцида и нарушений природоохранного законодательства. Также возбуждены производства за незаконные вырубки лесов.

Об этом заявил заместитель генпрокурора Алексей Симоненко в программе "Право на власть".

Он сообщил, что в настоящее время зарегистрированы сразу несколько уголовных производств.

"Прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту экоцида, массового уничтожения растений, а также многочисленных нарушений природоохранного законодательства, которое привело к экологической катастрофе", - сказал он.

Кроме того, возбуждены уголовные дела по ст. 246 УКУ в отношении незаконной порубки лесов.

"В ходе расследования будет дана оценка действиям должностных лиц и проанализированы многочисленные уголовные производства, которые расследуются по фактам незаконной вырубки лесов в этом регионе", - сказал Симоненко.

Ранее сообщалось, что прокуратура начала уголовное производство по фактам массового уничтожения растительного мира.

Напомним, Кабинет министров выделил почти 700 млн гривен на ликвидацию последствий наводнения на западе Украины.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины наводнениеГПУ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь