В Ивано-Франковской области паводки повредили 13 тысяч домов

Фото: подтопленный дом (facebook com MNSCHE)

Убытки от паводков на Прикарпатье оценивают

Предварительно, паводки в Ивано-Франковской области повредили 13 тысяч домов. В области 2 человека погибли, еще один считается пропавшим без вести.

Об этом сообщил глава Ивано-Франковской областной государственной администрации Виталий Федорив в эфире Свобода Live.

По словам Федорова, местами вода зашла только в дворы, а кое-где - затопила помещения. Также есть случаи сильного повреждения или полного разрушения домов из-за паводка. Убытки, нанесенные непогодой, сейчас оцениваются.

При этом проводить эвакуацию не пришлось, в большинстве случаев люди селились у родственников.

"При необходимости, область имеет заведения для отселения пострадавших. Эти заведения готовились, как резерв для обсервации и самоизоляции для больных коронавирусом", - добавил глава ОГА.

Напомним, в Черновицкой области разрушительные паводки нанесли ущерб на более 1 млрд гривен.

Кроме того, для восстановления поврежденных паводками объектов в Закарпатской области необходимо почти 180 млн гривен.

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Автор: Дмитрий Левицкий