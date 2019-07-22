В Закарпатской обл. проигрывают все кандидаты, поддерживаемые Венгрией

По предварительным результатам подсчета голосов трое кандидатов в народные депутаты, которые баллотировались в одномандатных избирательных округах в Закарпатской области и имели поддержку Венгрии, проигрывают выборы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии.

Так, поддерживаемые венгерской властью Василий Брензович, Иосиф Борто и Микло Товт, которые шли на внеочередные парламентские выборы самовыдвиженцами, не смогли получить достаточной поддержки избирателей для победы.

За подсчетом 55,65% протоколов, Брензович, который в прошлом был нардепом от БПП, почти вдвое проигрывает своему конкуренту Владиславу Поляку на 73-м мажоритарном округе.

Товт, который баллотировался на 69-м одномандатном округе, по данным 72,18% подсчитанных протоколов, занимает третье место среди кандидатов с 14,22% голосов. Борто также проигрывает избирательную гонку в 68-м мажоритарном округе, он находится на четвертом месте с результатом 15,90% голосов.

Напомним, накануне внеочередных парламентских выборов в Украине, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетил Закарпатскую область по приглашению одного из кандидатов в народные депутаты. После этого, украинский МИД обратился в компетентные органы о предоставлении правовой оценки данного визита.

В свою очередь Сийярто заявил, что не понимает, почему украинская власть так негативно реагирует на визиты венгерских чиновников на Закарпатье накануне внеочередных выборов в Верховную раду.