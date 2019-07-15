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МИД Украины предостерег Венгрию от вмешательства в выборы

Новости » Политика    15.07.2019 - 19:05
МИД Украины предостерег Венгрию от вмешательства в выборы
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Украина обеспокоена рядом визитов на Закарпатье официальных лиц Венгрии

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность последними действиями властями Венгрии, которые имеют признаки вмешательства во внутриполитическую жизнь Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины. 

В ведомстве отмечается, что недавняя встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с главой Общества венгерской культуры Закарпатья, народным депутатом Украины Брензовичом в Будапеште, вызывает обеспокоенность украинской стороны.

Кроме того, Украина обеспокоена рядом визитов на Закарпатье официальных лиц Венгрии и их публичными заявлениями агитационного характера в поддержку Брензовича и других кандидатов на внеочередных выборах в Верховную раду.

Кроме того, МИД с удивлением узнал, что, несмотря на соответствующую рекомендацию украинской стороны, 15 июля на Закарпатье по дипломатическому паспорту с неофициальным визитом прибыл глава Администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуяш для участия в публичном мероприятии в Ужгородском районе.

"Считаем такие действия венгерской стороны нарушением дипломатических канонов и духа добрососедства. Украинская сторона оставляет за собой право на шаги для предотвращения вмешательства Венгрии во внутренние дела Украины", - заявили в министерстве.

Министерство настоятельно рекомендует властям Венгрии до завершения избирательного процесса воздержаться от дальнейших поездок на Закарпатье и других мер, которые могут расцениваться как агитация.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Министерство иностранных дел Украины вызвало на беседу в офис ведомства посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто из-за недавних высказываний главы МИД Венгрии Петера Сийярто в Торонто.

Кроме того, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что ожидает от президента Украины Владимира Зеленского решения языкового вопроса, который возник из-за "языкового" и "образовательного" законов. 

Отметим, внеочередные выборы в Верховную раду состоятся уже в это воскресенье, 21 июля. 

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