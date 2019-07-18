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Сийярто не видит проблемы в агитации венгров в Закарпатье

Новости » Выборы 2019    18.07.2019 - 20:16
Сийярто не видит проблемы в агитации венгров в Закарпатье
Фото: Петер Сийярто (flickr.com-eu2017ee)

Глава МИД Венгрии считает вполне естественным участие иностранных политиков в агитации

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что не понимает, почему Украина так негативно реагирует на визиты венгерских чиновников в Закарпатье накануне внеочередных выборов в Верховную раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки". 

Глава МИД Венгрии считает вполне естественным участие иностранных политиков в агитации.

"Знаете, если любой лидер соседней страны приедет в Венгрию, чтобы встретиться со своим меньшинством на нашей территории, мы будем рады. Никаких нареканий", - заявил министр.

Также он добавил, что Венгрия не будет против, если украинские политики будут открыто агитировать за венгерских политиков.

"Мы считаем это естественным. Сербы не имеют никаких проблем с тем, что я посещаю Сербию в течение предвыборной кампании и вижусь там с венгерским сообществом. Никаких проблем. Румыния не имеет никаких проблем, Словакия не имеет проблем", - отметил Сийярто.

По мнению министра, украинской власти не стоило так негативно реагировать.

"Не думаю, что поощрение венгров принять участие в выборах противоречит интересам самой Украины", - заявил он.

Сийярто также опроверг информацию Министерства иностранных дел Украины о том, что его пригласили сначала в Киев, а затем предлагали поехать в Закарпатье.

"Не было никакого приглашения, это ложь", - заявил он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 16 июля МИД обратился в компетентные органы Украины о предоставлении правовой оценки визиту в Закарпатскую область министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто накануне парламентских выборов.

Добавим также, в Офисе президента планируют принимать меры к венгерским политикам из-за встреч с отдельными народными депутатами накануне парламентских выборов.

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