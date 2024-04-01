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У Закарпатській області троє дітей отруїлись чадним газом

Закарпатська область , Понеділок 01 квітня 2024 11:14
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У Закарпатській області троє дітей отруїлись чадним газом Фото: троє дітей отруїлись чадним газом в Закарпатській області (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Троє дітей із Закарпатської області отруїлись чадним газом. Їх було госпіталізовано до місцевої лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Зазначається, що подія сталася у місті Хуст цими вихідними.

"Троє дітей 2015, 2011 та 2023 років народження, наразі перебувають у лікарні з попереднім діагнозом - отруєння чадним газом. Обставини події зʼясовуються", - повідомляють в ДСНС.

Також у відомстві принагідно нагадали, що чадний газ абсолютно невідчутний для людини, але навіть у невеликій концентрації впливає на організм та може призвести до отруєння і смерті.

"Він не має запаху, смаку або кольору. Саме тому для його ідентифікації необхідний спеціальний прилад - детектор чадного газу, який слід встановити у будинку", - зауважують рятувальники.

Нижче наведений перелік приладів, які можуть призвести до отруєння чадним газом.

Фото: перелік приладів (t.me/dsns_telegram)

Отруєння чадним газом в Україні

3 січня в одній із квартир багатоповерхівки міста Чоп на Закарпатті родина постраждала від, ймовірно, отруєння чадним газом.

А 23 грудня в Шосткинському районі Сумської області, родина отруїлась чадним газом. Дві людини загинули.

Також на початку листопада в Ужгороді ціла родина отруїлася чадним газом. Серед постраждалих двоє дітей віком 11 та 9 років, а також 6-місячне немовля.

Наприкінці лютого отруїлись чадним газом двоє дітей із Чернівецької області. Їх було госпіталізовано до місцевої лікарні.

Днями жертвою чадного газу стала 5-річна дитина в селищі міського типу Літин Вінницької області. Вона померла від отруєння.

У МОЗ дали поради, як уберегтися від отруєння чадним газом.

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