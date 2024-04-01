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В Закарпатской области трое детей отравились угарным газом

Закарпатская область, Понедельник 01 апреля 2024 11:14
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В Закарпатской области трое детей отравились угарным газом Фото: трое детей отравились угарным газом в Закарпатской области (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Трое детей из Закарпатской области отравились угарным газом. Они были госпитализированы в местную больницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Отмечается, что событие произошло в городе Хуст в эти выходные.

"Три ребенка 2015, 2011 и 2023 годов рождения, сейчас находятся в больнице с предварительным диагнозом - отравление угарным газом. Обстоятельства происшествия выясняются", - сообщают в ГСЧС.

Также в ведомстве напомнили, что угарный газ абсолютно неощутим для человека, но даже в небольшой концентрации влияет на организм и может привести к отравлению и смерти.

"Он не обладает запахом, вкусом или цветом. Именно поэтому для его идентификации необходим специальный прибор - детектор угарного газа, который следует установить в доме", - отмечают спасатели.

Ниже приведен перечень приборов, которые могут привести к отравлению угарным газом.

Фото: список приборов (t.me/dsns_telegram)

Отравление угарным газом в Украине

3 января в одной из квартир многоэтажки города Чоп в Закарпатье семья пострадала от, вероятно, отравления угарным газом.

А 23 декабря в Шосткинском районе Сумской области семья отравилась угарным газом. Два человека погибли.

Также в начале ноября в Ужгороде целая семья отравилась угарным газом. Среди пострадавших двое детей 11 и 9 лет, а также 6-месячный младенец.

В конце февраля отравились угарным газом двое детей из Черновицкой области. Они были госпитализированы в местную больницу.

На днях жертвой угарного газа стал 5-летний ребенок в поселке городского типа Литин Винницкой области. Он скончался от отравления.

В Минздраве дали советы, как уберечься от отравления угарным газом.

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