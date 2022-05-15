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Закарпатский легион уничтожил минометную секцию оккупантов

Фото: Закарпатский легион уничтожил минометную секцию оккупантов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Инженерно-саперное подразделение Закарпатской бригады уничтожило минометную секцию оккупантов. Видео зафиксировал беспилотник, а от уничтоженной секции поднялся густой дым.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Закарпатской областной государственной администрации.

"Минометная секция России горит после филигранной работы инженерно-саперного подразделения 128 отдельной горно-штурмовой бригады", - пишет пресс-служба легиона.

Напомним, РБК-Украина, рассказывало о том, как наши бойцы уничтожили несколько российских солдат, сбросив снаряд с БПЛА прямо на них.

Также недавно военные разбили подразделение оккупантов в Луганской области. Оккупанты из 70 единиц техники потеряли более 50.

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