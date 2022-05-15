Закарпатський легіон знищив мінометну секцію окупантів

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Закарпатської обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, РБК-Україна, розповідало про те, як наші бійці знищили кілька російських солдатів, скинувши снаряд із БПЛА прямісінько на них.

Також нещодавно військові розбили підрозділ окупантів в Луганській області. Окупанти з 70 одиниць техніки втратили понад 50.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.