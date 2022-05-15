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Закарпатський легіон знищив мінометну секцію окупантів

Фото: закарпатський легіон знищив мінометну секцію окупантів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Інженерно-саперний підрозділ Закарпатської бригади знищив мінометну секцію окупантів. Відео зафіксував безпілотник, а від знищенної секції піднявся густий дим.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Закарпатської обласної державної адміністрації.

"Мінометна секція Росії горить після філігранної роботи інженерно-саперного підрозділу 128 окремої гірсько-штурмової бригади", - пише пресслужба легіону.

Нагадаємо, РБК-Україна, розповідало про те, як наші бійці знищили кілька російських солдатів, скинувши снаряд із БПЛА прямісінько на них.

Також нещодавно військові розбили підрозділ окупантів в Луганській області. Окупанти з 70 одиниць техніки втратили понад 50.

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УкраїнаРосійська ФедераціяЗакарпатська область