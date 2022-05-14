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Попали прямо в цель. ВСУ уничтожили военных РФ, сбросив снаряд с БПЛА

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Херсон, Суббота 14 мая 2022 14:37
Попали прямо в цель. ВСУ уничтожили военных РФ, сбросив снаряд с БПЛА Фото: ВСУ уничтожили несколько российских солдат (скриншот из видео/t.me/informnapalm)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные уничтожили несколько российских солдат, сбросив снаряд с БПЛА. Успешную операцию оператор беспилотника провел в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение международного разведывательного сообщества InformNapalm.

"Вот очередная неожиданная развязка сброса боеприпаса с БПЛА в окоп рашистов на Херсонском направлении", - говорится в подписи к видео.

Как сообщалось, ранее под Белогоровкой Луганской области украинские военные уничтожили подразделение оккупантов вместе с техникой. В итоге, из 70 единиц техники РФ потеряла более 50.

Кроме того, николаевские десантники сбили российский БПЛА комплекса РЭБ "Леер". Этот летательный аппарат направляется для подавления GSM-связи.

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