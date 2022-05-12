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Из 70 осталось 20. В Луганской области ВСУ уничтожили подразделение оккупантов

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Луганск, Четверг 12 мая 2022 17:49
Из 70 осталось 20. В Луганской области ВСУ уничтожили подразделение оккупантов Фото: в Луганской области ВСУ уничтожили подразделение оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Под Белогоровкой Луганской области украинские военные уничтожили подразделение оккупантов. Бои продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Министерства внутренних дел Виктора Андрусива.

"Под Белогоровкой разбили целую БТГр. Предварительно из состава 74 ОМСБр. Из 70 единиц техники потеряли более 50", - говорится в сообщении.

Как сообщает международное разведывательное сообщество InformNapalm, подразделение вместе с техникой, от которой собственно и осталось 20 единиц, попыталось эвакуировать попавший в ловушку десант ВС РФ.

"Тот, который два дня назад смог переправиться через Северский Донец, но рассеялся под ударами артиллерии ВСУ. Рашисты навели очередной понтон и ожидаемо получили прилеты на переправе. После того как уничтожили переправу для эвакуации, рашисты побросали технику и вплавь переплыли реку. За 4 дня безуспешных попыток переправы, рашисты потеряли более 70 единиц техники и два батальона пехоты с инженерами", - поделились в сообществе.

Причем, наибольшие потери у 74-ой ОМСБр ВС РФ (в/ч 21005). Именно эти военнослужащие принимали участие в агрессии против Украины с 2014 года.

Как сообщалось, Белогоровка Луганской области стала новой "Чернобаевкой", так как украинские военные в очередной раз уничтожили понтонные переправы российских войск через Северский Донец и разбили много вражеской техники.

Отметим, российские военные называют бои под Чернобаевкой Херсонской области "адом". Свидетельством этого является переписка оккупанта, которую опубликовала Служба безопасности Украины.

Напомним, ранее украинские военные в очередной раз нанесли разрушительный удар по позициям российских оккупантов в Чернобаевке Херсонской области, что стало уже 17-м случаем успешной атаки по вражеским силам на территории местного аэродрома.

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