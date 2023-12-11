Закарпатські угорці і словаки звернулися до Орбана, Фіцо та Мішеля

Представники угорської та словацької національних спільнот Закарпатської області закликали голову Європейської ради Шарля Мішеля та прем'єр-міністрів Угорщини та Словаччини Віктора Орбана і Роберта Фіцо підтримати на саміті ЄС початок переговорів про членство України у блоці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Закарпатську обласну військову адміністрацію ( ОВА ) та місцеве видання " Новини Закарпаття ".

Відповідні прохання звучать в оприлюднених сьогодні, 11 грудня, відкритих зверненнях до іноземних політиків з боку представників нацменшин Закарпаття.

Українські угорці та словаки закликають підтримати на майбутньому засіданні Євроради, проведення якого заплановано на 14-15 грудня, рішення щодо відкриття переговорів про членство України в ЄС.

Також звучить заклик для лідерів держав-членів блоку продовжувати підтримувати Україну шляхом євроінтеграції.

Текст звернень

Текст обох звернень ідентичний. Відрізняються лише його адресати та підписанти.

Так, звернення до Мішеля та Фіцо було опубліковано головою громадської організації "Закарпатське обласне культурно-освітнє товариство словацьких жінок "Довіра"" Яном Дудашем-Рижаком та керівником ГО "Товариство словацької інтелігенції Закарпаття" Ернестом Горватом.

А з боку українських угорців із закарпатської області до Орбана зверталися голова Товариства угорців ДСУУ Ласло Зубанич, голова Берегівської районної ради Карло Резеш, депутат закарпатської обласної ради Юдіта Петеї та голова молодіжного регіонального фонду угорської молоді Йосип Резеш.

"Ми, представники словацької / угорської національної спільноти Закарпаття, звертаємось до вас з великою надією та проханням щодо підтримки рішення щодо відкриття переговорів про членство України в ЄС, запланованого на 14-15 грудня 2023 року.

Україна за останній рік продемонструвала значний прогрес у виконанні рекомендацій Європейської комісії що до забезпечення прав національних меншин. Новий законопроект, прийнятий українським парламентом, суттєво відображає інтереси національних меншин і користується нашою повною підтримкою.

У той же час, маємо надію на те, що всі норми прийняті у зазначеному комплексному законі, будуть імплементовані у нормативні документи українського законодавства з урахуванням всіх пропозицій котрі були надані громадськими організаціями закарпатських угорців.

Цей крок є важливим для підтвердження відданості України зміцненню прав людей різних національностей на території всієї країни і в Закарпатті зокрема.

Ми наполегливо закликаємо всіх лідерів держав – членів ЄС продовжувати підтримувати Україну на шляху євроінтеграції. Цей поступ у забезпеченні демократії та прав національних меншин є невід'ємною частиною Копенгагенських критеріїв членства, і ми віримо, що Україна заслуговує на підтримку її зусиль в цьому напрямку.

Навіть підчас повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну, яке розпочалося 24.2.22 року. Україна продовжує здійснювати необхідні реформи і залишається вірною своїм євроінтеграційним цінностям.

Ми вдячні за вашу увагу до цього питання та надіємося на позитивне рішення, яке сприятиме майбутньому України та зміцненню європейського співтовариства".

Нижче представлені скріни обох звернень:

Звернення до голови Євроради Мішеля та прем'єра Словаччини Фіцо від представників українських словаків із Закарпатської області (фото: скрін facebook.com/odazakarpattya)

Звернення до прем'єр-міністра Угорщини Орбана від представників українських угорців із Закарпатської області (фото: скрін transkarpatia.net)

Позиції Угорщини та Словаччини щодо переговорів по вступу України до ЄС

Нагадаємо, на початку листопада Європейська комісія у звіті рекомендувала розпочати переговори щодо вступу України до Євросоюзу. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто одразу заявив, що його країна виступає проти відкриття діалогу.

При цьому Орбан закликав топ-чиновників Євросоюзу не порушувати питання вступу України до блоку на майбутньому саміті. Більше того, угорський прем'єр погрожує заблокувати рішення про початок переговорів щодо євроінтеграції України на саміті ЄС, який відбудеться 14-15 грудня.

Більш докладно про те, чому Угорщина блокує початок вступних переговорів України з ЄС - у матеріалі РБК-Україна.

Додамо, що після осінніх виборів у Словаччині чиновники уряду вже неодноразово заявляли про те, що припиняють постачання озброєння Україні, але продовжать надавати іншу допомогу. Зазначимо при цьому, що, за словами Фіцо, він не має наміру перешкоджати експорту приватних оборонних компаній.

Разом з тим представники нового уряду Словаччини не виступали з такою різкою критикою щодо імовірного схвалення на саміті ЄС у грудні старту переговорів по вступу України в блок, як це робив Будапешт.

Як раніше зазначила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, Україна не має проблем з новим урядом Словаччини під керівництвом Фіцо.