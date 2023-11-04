В України немає проблем із новим урядом Словаччини, - Стефанішина

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що в України немає проблем із новим урядом Словаччини, очільник якого Роберт Фіцо виступив проти військової допомоги Україні та санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю ZN.UA .

"У нас не було проблем зі Словаччиною. І зараз їх немає. У нас немає проблем із новосформованим словацьким урядом. Ми спокійно сприймаємо заяви, застереження, які пролунали від прем’єр-міністра Словаччини, зокрема на засіданні Європейської ради", - сказала урядовець.

Вона звернула увагу на те, що від початку повномасштабної війни й після подання заявки на членство в ЄС Україна стала частиною європейської політики. Водночас слід пам'ятати, що існує відмінність між публічними заявами та реальними рішеннями та діями.

"Є публічні заяви на брюссельську аудиторію, на українську і на внутрішню. Ми аналізуємо їх і розуміємо, де треба реагувати, а де ні. Звичайно, ми розуміємо, що певна радикалізація позицій може мати місце. Популістичні тренди зараз користуються великим попитом - у час найбільших випробувань", - зазначила віцепрем'єр-міністр.

Стефанішина підкреслила, що і Словаччина, і Угорщина є членами ЄС і НАТО, де існують фактори стримувань і противаг.

Прем'єр Словаччини виступив проти допомоги Україні

Новий прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Братислава не підтримуватиме надання Україні військової допомоги для боротьби з російською агресією.

Глава уряду Словаччини підтвердив відмову від допомоги Україні під час виступу перед членами парламентського комітету з питань європейських справ перед самітом лідерів у Брюсселі 26 жовтня.

Також він висловив думку, що на даному етапі широкомасштабної війни РФ у Москви "більші територіальні досягнення, ніж Україна".

Пізніше у Словаччині вигадали виправдання відмови від військової допомоги Україні. Братислава начебто більше не може надавати допомогу, оскільки їй потрібно зберегти власну обороноздатність.

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