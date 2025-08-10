Закарпатські гори не допомогли: прикордонники зірвали втечу трьох чоловіків до Словаччини

Прикордонники затримали в горах на Закарпатті трьох чоловіків, які хотіли втекти до Словаччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

"Військовослужбовці відділу "Великий Березний" Чопського загону затримали уночі групу чоловіків, які прямували в бік кордону зі Словаччиною", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники розповіли, що про перебування невідомих у прикордонні правоохоронцям повідомили місцеві жителі. Згодом пересування трьох невідомих було зафіксовано за допомогою технічних засобів.

На пошуки ймовірних порушників було вислано групу реагування від відділу "Великий Березний". Трьох чоловіків виявили за кількасот метрів від кордону.

"Коли порушники помітили прикордонний наряд, вони вдалися до втечі. Щоб їх зупинити, військовослужбовцям довелося здійснити декілька попереджувальних пострілів вгору та застосувати службового собаку", - поінформували у Держприкордонслужбі.

Також там додали, що під час проведення перевірочних заходів було встановлено, що втікачі є місцевими жителями віком від 37 до 48 років. Вони вирішили шукати кращої долі у країнах ЄС.

"Правопорушників затримали в адміністративному порядку та доставили у прикордонний підрозділ. Їм доведеться відповідати перед законом за спробу незаконного перетину кордону та за злісну непокору законному розпорядженню співробітників Держприкордонслужби України", - резюмували прикордонники.