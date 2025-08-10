Закарпатские горы не помогли: пограничники сорвали побег трех мужчин в Словакию

Пограничники задержали в горах на Закарпатье трех мужчин, которые хотели сбежать в Словакию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

"Военнослужащие отдела "Великий Березный" Чопского отряда задержали ночью группу мужчин, которые направлялись в сторону границы со Словакией", - говорится в сообщении.

Пограничники рассказали, что о пребывании неизвестных в пограничье правоохранителям сообщили местные жители. Впоследствии передвижение трех неизвестных было зафиксировано с помощью технических средств.

На поиски вероятных нарушителей была выслана группа реагирования от отдела "Великий Березный". Трех мужчин обнаружили в нескольких сотнях метров от границы.

"Когда нарушители заметили пограничный наряд, они прибегли к бегству. Чтобы их остановить, военнослужащим пришлось осуществить несколько предупредительных выстрелов вверх и применить служебную собаку", - сообщили в Госпогранслужбе.

Также там добавили, что во время проведения проверочных мероприятий было установлено, что беглецы являются местными жителями в возрасте от 37 до 48 лет. Они решили искать лучшей доли в странах ЕС.

"Правонарушителей задержали в административном порядке и доставили в пограничное подразделение. Им придется отвечать перед законом за попытку незаконного пересечения границы и за злостное неповиновение законному распоряжению сотрудников Госпогранслужбы Украины", - резюмировали пограничники.