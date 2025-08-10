Закарпатские горы не помогли: пограничники сорвали побег трех мужчин в Словакию
Пограничники задержали в горах на Закарпатье трех мужчин, которые хотели сбежать в Словакию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
"Военнослужащие отдела "Великий Березный" Чопского отряда задержали ночью группу мужчин, которые направлялись в сторону границы со Словакией", - говорится в сообщении.
Пограничники рассказали, что о пребывании неизвестных в пограничье правоохранителям сообщили местные жители. Впоследствии передвижение трех неизвестных было зафиксировано с помощью технических средств.
На поиски вероятных нарушителей была выслана группа реагирования от отдела "Великий Березный". Трех мужчин обнаружили в нескольких сотнях метров от границы.
"Когда нарушители заметили пограничный наряд, они прибегли к бегству. Чтобы их остановить, военнослужащим пришлось осуществить несколько предупредительных выстрелов вверх и применить служебную собаку", - сообщили в Госпогранслужбе.
Также там добавили, что во время проведения проверочных мероприятий было установлено, что беглецы являются местными жителями в возрасте от 37 до 48 лет. Они решили искать лучшей доли в странах ЕС.
"Правонарушителей задержали в административном порядке и доставили в пограничное подразделение. Им придется отвечать перед законом за попытку незаконного пересечения границы и за злостное неповиновение законному распоряжению сотрудников Госпогранслужбы Украины", - резюмировали пограничники.
Другие инциденты
Напомним, в прошлом месяце стало известно, что в пункте пропуска "Тиса" военнослужащие Чопского отряда задержали правонарушителя, который пытался незаконно пересечь границу из Украины в Венгрию. Причем это была уже 13 попытка пересечь границу.
Также мы писали, что на днях пограничники задержали мужчину, который с помощью параплана хотел попасть в Молдову. Для взлета он выбрал поле недалеко от границы, однако его задержали еще до старта.