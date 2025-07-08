Впертий втікач: прикордонники затримали українця на 13-й спробі прориву до ЄС

У пункті пропуску "Тиса" військовослужбовці Чопського загону затримали правопорушника, який намагався незаконно перетнути кордон з України до Угорщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Як з'ясувалося, це була його тринадцята спроба перетину державного кордону поза встановленим порядком.

Прикордонний наряд, який здійснював огляд вантажівок, помітив невідомого чоловіка, що прямував пішки в бік Угорщини без документів. Згодом правоохоронці встановили, що затриманим є 19-річний житель Львова.

За словами хлопця, через складне матеріальне становище він вирішив шукати кращих умов життя в країнах Європейського Союзу. Оскільки не мав законних підстав для виїзду за кордон під час дії воєнного стану, він вирішив перетнути кордон самостійно. Потягом дістався до Чопа, пішки пройшов до пункту пропуску, переліз загороджувальний паркан і спробував непоміченим пробратися до сусідньої держави.

Попередні спроби незаконного перетину кордону цей самий юнак здійснював із листопада 2024 року - зокрема, через ділянки кордону з Молдовою, Словаччиною та Угорщиною. Усі вони завершилися невдало.

Затриманого притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП - "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".